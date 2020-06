Samoopalacz. Czy koloryzujący kosmetyk może nie wydzielać przykrego zapachu?

Samoopalacz a opalanie – jak powstaje opalenizna?

Choć możesz być tym zdziwiona, to opalenizna jest naturalną reakcją organizmu na eksponowanie skóry na działanie promieni słonecznych. Podczas wystawiania ciała na słońce, melanocyty odpowiedzialne za produkcję pigmentu, zaczynają pracować na zwiększonych obrotach i produkują zwiększoną ilość pigmentu , aby ograniczyć dostęp promieniowania UV do jądra komórkowego. Innymi słowy, im więcej pigmentu, tym ciemniejszy odcień skóry w wyniku opalania. Naturalna opalenizna wygląda zupełnie inaczej niż efekt po aplikacji samoopalacza.

Samoopalacz – jak działa?

Chociaż opalanie na słońcu jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, wiele osób lekceważy zalecenia lekarskie i eksponuje swoje ciało na szkodliwe promieniowanie. Dobrą alternatywą jest skorzystanie z samoopalacza, który zawiera w sobie pewną substancję o nazwie dihydroksyaceton, czyli po prostu DHA. Jak się okazuje, pomaga w osiągnięciu przyciemnienia skóry bez narażania na promieniowanie UV. Niestety jednym z czynników, który wpływa na niechęć do samoopalaczy jest dosyć charakterystyczny zapach, który wydziela się podczas jego aplikacji na skórę. To typowa reakcja na kontakt DHA z naskórkiem. Na szczęście na przestrzeni lat wiele rzeczy się zmieniło, więc do samoopalaczy wprowadzono także składnik zwany erytrulozą, czyli zamiennik DHA. Działa praktycznie tak samo, ale nie śmierdzi! Małym minusem może być czas oczekiwania na pożądany efekt.