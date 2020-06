Sandały na słupku z H&M. Obuwie z kwadratowymi noskami znów na topie

Dla kogo sandały na słupku?

Sandały na słupku to świetne rozwiązanie dla kobiet o masywniejszych nogach. Po pierwsze wydłużą i wyszczuplą nogi - sprawią, że figura będzie wyglądała nieco lżej. Paniom, które nie przepadają za butami na obcasie, ten model również powinien przypaść do gustu. Sandały na słupku są przede wszystkim stabilne, wygodne i znakomicie podtrzymują stopę. Dodatkowo pasują do większości stylizacji - na co dzień - np. do białej koszuli i prostych jeansów, a na specjalną okazję do maxi sukienki czy kombinezonu o klasycznym kroju.