Wyjątkowo ryzykowny seks. Polski sanepid bije na alarm

Według raportu NIZP-PZH i GIS, od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. odnotowano 1990 przypadków kiły (syfilisu) w Polsce. W stosunku do danych sprzed roku dwukrotnie wzrosła też liczba chorych na rzeżączkę (601 przypadków) i choroby wywołane przez Chlamydię (551 przypadków, z wyłączeniem ziarnicy wenerycznej wywołanej przez Chlamydię). Odnotowano też 2380 nowych zakażeń HIV.

Choroby weneryczne to choroby zakaźne przenoszone przede wszystkim poprzez kontakt seksualny z zakażoną osobą. Transmisja bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów chorobotwórczych ma miejsce w następujących przypadkach:

Do najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową należą:

Cierpią na seksomnię. "Bardzo wstydzą się tego, co robią"

"Choroby przenoszone drogą płciową niestety wciąż okryte są społecznym tabu, co sprawia, że cierpiące na nie osoby wstydzą się zgłosić po pomoc do lekarza" - czytamy na stronie sanepidu.

Bez specjalistycznego leczenia niemożliwe jest pozbycie się problemu, ponieważ domowe sposoby walki z dolegliwościami nie są w tym przypadku skuteczne. Leki na choroby weneryczne dostępne są wyłącznie na receptę, a opóźnienie wizyty u lekarza może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

