Sara James wygrała amerykański "Mam talent"? Znamy wyniki

Sara James ponownie oczarowała swoim występem

Sara James zaśpiewała w finale "America's Got Talent" słynną piosenkę Kate Bush - "Running Up That Hill" w ciekawej i zupełnie nowej aranżacji. Utwór ten zyskał ogromną popularność po emisji czwartego sezonu serialu "Stranger Things". Jurorzy i publiczność byli zachwyceni występem Sary. Młoda wokalistka ponownie otrzymała owacje na stojąco. Rozgrzała także do czerwoności media społecznościowe. Internauci byli przekonani, że to właśnie Sara James zajmie miejsce na podium.