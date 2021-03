Sarkastyczny komentarz Macieja Dowbora. Prezenter skrytykował nowe obostrzenia

Maciej Dowbor na swoim profilu na Instagramie zamieścił post, w którym krytycznie odnosi się do kolejnych pandemicznych obostrzeń oraz słów biskupa Ignacego Deca, który stwierdził, że zamykanie kościołów w czasie trwającej pandemii jest nonsensem, gdyż to kościół jest źródłem duchowych i fizycznych uzdrowień. Prezenter sarkastycznie napisał, że on cudów doświadcza na siłowni i grając w tenisa.

Ostatnio biskup Dec powiedział, że w jego ocenie, kościoły w czasach zaostrzonego lockdownu powinny być otwarte, bo to właśnie w nich dochodzi do wszelkiego typu uzdrowień. Zupełnie inaczej do tematu podchodzi prezenter Maciej Dowbor.

Dowbor krytycznie o słowach biskupa Ignacego Deca

- Chciałbym tylko nadmienić, że kiedy gram w tenisa, albo jestem na treningu na siłowni, to czuję jeszcze silniejsze bicie ze źródła uzdrowień duchowych, a fizycznych to już w ogóle. Ostatnio jak przegrałem seta, to się tak uduchowiłem, że aż rozwaliłem rakietę o słupek, za to później żona jakoś tak milej mi się jawiła, a i dzieci nie męczyły aż tak bardzo – napisał na Instagramie Maciej Dowbor.

W dalszej części wpisu Maciej Dowbor wymienił kilka innych miejsc, które jego najbliższym dostarczają "uzdrowień" i poprosił fanów, aby podpowiedzieli, gdzie jeszcze wydarzają się cuda.

-Słyszałem, że dla niektórych źródłem uzdrowień jest dobra szamka w knajpie. Natomiast taka Joanna Koroniewska duchowych, ale i fizycznych uniesień doznaje podczas niczym nieskrępowanego szopingu w centrum handlowym. Więc uprzejmie proszę o wzięcie tego pod uwagę. Może ktoś jeszcze się gdzieś uzdrawia?! - napisał Dowbor.

Liczne komentarze internautów

Pod postem pojawiło się sporo kreatywnych komentarzy i pomysłów.

- My w salonie kosmetycznym też uzdrawiamy nasze klientki.

-J a jestem zaje##cie uduchowiona jak dzieci są w przedszkolu.

- Ja poproszę o dopisanie hotelów do listy! Uduchowienie weekendowe potrzebne na już.

- Ja się uzdrawiam na ściance wspinaczkowej.

- MARATON po klubach z psiapsiami.

- Ja to bicie ze źródła i uzdrowienie zawsze na basenie czuje. Te bryzgi wody w sumie niczym kropielnica - pisali pod postem fani Macieja.

