Sąsiad zostawił jej wiadomość pod drzwiami. "Już nigdy nie wyjdę z domu"

Otwieranie okien w ciągu dnia to nic zaskakującego. Jeśli jednak zaczynamy w tym czasie hałasować, sąsiedzi mogą mieć do nas pretensje. Przekonała się o tym Amber Odonnell. Kobieta otrzymała zaskakującą wiadomość od sąsiada. Znalazła ją przed drzwiami do mieszkania, a po przeczytaniu treści spaliła się ze wstydu.