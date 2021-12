Seksowny trener, zdrada małżeńska i wyuzdana kreskówka. Oto najpopularniejsze fantazje 2021 roku

Ludzie zaczynają dostrzegać, że monogamia to nie jest jedyny model związku. Że jeśli zapragniemy innej osoby, nie musimy od razu kończyć relacji. Już sama możliwość porozmawiania o kontrolowanej zdradzie sprawia, że przestajemy być tak bardzo sfrustrowani. Współcześnie ludzie wcale nie są zachwyceni wizją spędzenia z drugą osobą całej wieczności. Trafiają do mnie, by porozmawiać, jak się przygotować do wprowadzenia osoby trzeciej do związku. Kończy się narracja o dwóch połówkach jabłka, przestają nas fascynować filmy Disneya, gdzie księżniczka znajduje księcia i żyją razem długo i szczęśliwie.