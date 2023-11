Seksuolodzy ujawniają. Oto z czym zgłaszają się Polacy

Z czym Polacy przychodzą do seksuologa? Wyjaśniają to Agata Stola, psychoterapeutka, specjalistka terapii seksuologicznej, polityki społecznej i zdrowia publicznego i Robert Kowalczyk, psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny, psychoterapeuta i biegły sądowy.

Seksuolodzy w podcaście Wprost Przeciwnie podkreślają, że na terapię najczęściej przychodzą pary – nie tylko heteroseksualne, ale również jednopłciowe. - Można powiedzieć, że przychodzą z różnymi sprzecznościami, które im towarzyszą, a może blokują to bycie razem, bycie blisko. I my, jako psychoterapeuci, seksuolodzy, staramy się rozwikłać ten rebus, tę trudność, dlaczego coś w relacji nie jest takie, jak byśmy chcieli, żeby było - mówi Agata Stola.

"Wypieranie swojej seksualności". Seksuolodzy ujawniają

- Ja patrzę zawsze w naszej pracy bardziej na tę część kobiecą, czyli tego wstydu i jakiegoś wypierania części swojej seksualności jako niepasującej do tego wizerunku… Robert często mówi o "Matce Polce" - podkreśla seksuolożka i dodaje: - W tych relacjach widzimy, że jak już mamy związek, gdzie faktycznie pojawiają się dzieci, to obsadzenie w roli rodziców determinuje też wysadzenie z ról partnerów, kochanków, ludzi, którzy mają tę seksualność w swoim jadłospisie relacyjnym.

Robert Kowalczyk zwraca z kolei uwagę na temat męskości - W takim razie co będzie przeciwwagą dla "Matki Polki"? "Ojciec alkoholik"? - pyta. - W takim schemacie, w takim obrazie, obrazie polskości, każdy obraz może oczywiście wpływać negatywnie, jest pewną podpowiedzią, a nie odpowiedzią.

Oto z czym zgłaszają się Polacy do seksuologa

Z jakimi problemami pojawiają się pary? Często mają rozmaite przekonania i wyobrażenia na temat relacji oraz seksualności, a także problemy z jej realizacją. - Jeżeli wyobrażamy sobie "Matka Polka", to pytanie, jak często to jest kojarzone z seksualnością? Na ile właśnie wejście w pewną rolę, np. urodzenie dziecka, powoduje wyprowadzanie tej seksualności, no bo przecież nie sypia się z matką swoich dzieci, prawda? - zaznacza Robert Kowalczyk.

- To takie przekonanie, które wychodzi np. w pracy terapeutycznej, że to jest "jakieś obce", że "ta pierś karmi, nie można się nią już bawić" – używając już takich bardzo konkretnych przykładów. I wpływa to na to wzajemnie napięcie, na tę chęć do realizacji potrzeby.

Agata Stola przytacza z kolei problemy mężczyzn dotyczące pragnień wobec "pełnego kobiecego ciała". Nie mieści się ono jednak w "przeżyciu", który dotyczy kanonu atrakcyjnej partnerki. - Są bardzo nieszczęśliwi w swoim seksie, dlatego, że nie wybierają sobie partnerki pod kątem swojej faktycznej potrzeby i tego, że lubią kobiety, które mają po prostu to ciało i to jest dla nich ważne. Decydują się na związek z kobietą, która nie odpowiada im, ich pragnieniu dotyczącemu seksualności i kobiecego ciała, dlatego, że mają po prostu taki skrypt, że atrakcyjna partnerka to jest np. rozmiar 36 – wyjaśnia.