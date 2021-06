Selfcare. Na jej zajęciach dziewczyny krzyczą i płaczą

Karolina postawiła wszystko na jedną kartę, rzuciła pracę i wyjechała się szkolić do swojej idolki. Szybko zrozumiała, że nie chce otwierać kolejnego studia jogi, ale stworzyć markę, której będzie przyświecała pewna filozofia. - Coś, co mnie naprawdę fascynowało, to dbanie o ciało i o głowę - holistyczne podejście. Chciałam prowadzić dynamiczne zajęcia, żeby zmęczyć ludzi. Chodzi o to, żeby podczas treningu uczestnicy zrzucali z siebie niepotrzebne warstwy i porzucali bariery, które mają w ciele. Gdy jesteś zmęczona, jesteś bardziej otwarta - bo już nie masz siły na mocowanie się ze sobą - mówi w rozmowie z WP Karolina Erdmann.