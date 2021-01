Senatorowie PiS przeciwko 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą

Psychiatria dziecięca w Polsce jest mocno niedofinansowana. Brakuje szpitali, brakuje specjalistów. Nie brakuje za to małych pacjentów, którzy potrzebują opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanego w 2020 roku wynika, że w naszym kraju 9 proc. dzieci i młodzieży wymaga pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. To około 630 tysięcy osób poniżej 18. r.ż.

Nie dla dofinansowania psychiatrii dziecięcej

Raport NIK wykazał, że system lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży nie zapewnia pacjentom kompleksowej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej. Problemem jest też nierównomierne rozmieszczenie kadry w naszym kraju. Najmniejszy odsetek specjalistów do spraw zaburzeń dzieci i młodzieży odnotowano w województwie lubuskim. Z kolei o dziecięcych psychiatrów najtrudniej jest na Podkarpaciu.

Tymczasem senatorowie Prawa i Sprawiedliwości uznali, że 80 mln zł z budżetu państwa na psychiatrię dziecięcą to wydatek zbędny. Za poprawką zagłosowała jednak cała opozycja: 43 senatorów Koalicji Obywatelskiej, 3 senatorów PSL, 2 senatorów Lewicy, a także 4 senatorów niezależnych/niezrzeszonych. Dzięki temu, stosunkiem głosów 52 do 47, poprawka została przyjęta, a ustawa trafi do sejmu.