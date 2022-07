Sesja Zełenskich w "Vogue" nie wszystkim się spodobała. Zdania są podzielone

"Okładka 'Vogue’a' również może tak wyglądać"

Do okładki odniosła się także Wiktoria Amelina, ukraińska pisarka i aktywistka związana z prawami człowieka. Udostępniła zdjęcie Zelenskich. "Nie głosowałam na Zełenskiego. Jestem pisarką, a pisarz powinien być krytyczny wobec rządu. Ale teraz my, Ukraińcy, wszyscy jesteśmy jednym. Ta dwójka wykonuje świetną robotę, przekazując to, co świat musi wiedzieć: Ukraińcy nigdy się nie poddają, Dawid zawsze rozbija Goliata, miłość zwycięża" - napisała.