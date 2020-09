Seweryn Krajewski i "niechciana córka". "Byłam zawstydzona. Nigdy nie traktował mnie jak swoją córkę. Traktował mnie, jakbym nie istniała"

Świetny muzyk, przykładny ojciec i kochający mąż – taką opinią cieszył się Seweryn Krajewski na początku swojej kariery muzycznej. Tworzył świetny związek ze swoją ukochaną żoną Elżbietą Krajewską i wspólnie wychowywali dwóch synów. Niestety, pierwsze czarne chmury nad rodziną artysty pojawiły się po stracie ich młodszego syna – Maksymiliana. 6-latek zginął w wypadku samochodowym, w którym brała udział również babcia chłopca. Kobieta nie mogła wybaczyć sobie tego, co się stało i próbowała odebrać sobie życie.

Niechciana córka Seweryna Krajewskiego

Po stracie dziecka małżeństwo muzyka przechodziło kryzys, na czym miał cierpieć ich starszy syn, który w wieku 15 lat musiał stanąć na wysokości zadania i zająć się matką. To jednak nie był koniec kłopotów rodzinnych. Pomimo zażegnania konfliktów w małżeństwie, nagle pojawiła się Julitta.

"Byli bardzo młodzi, nieprzygotowani na dziecko, dlatego uważam, że moja mama zachowała się szlachetnie, by w tym wieku mnie wychować. Jestem jej za to bardzo wdzięczna. To był dla niej na pewno trudny wybór. Nie należy nikogo obwiniać, trzeba było zaakceptować tę sytuację taką, jaka była" – tłumaczyła Julitta.