Sextortion rujnuje związki. Ofiary długo nie mogą się otrząsnąć

- Znaliśmy się od kilku lat, jeszcze przed jego związkiem z moją byłą przyjaciółką, a zbliżyliśmy się do siebie już po ich rozstaniu. Z początku to były zwykłe spotkania na kawę, ale z czasem zaczęłam czuć do niego coraz więcej. Wiem, że można to różnie oceniać. Ale na pewno nie zasłużyłam na to, co mnie spotkało - ocenia.