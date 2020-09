Shane Burcaw i Hannah Aylward niedawno wzięli ślub. Popularna para youtuberów pochwaliła się zdjęciem z jednej z pierwszych randek

Shane Burcaw urodził się z nieuleczalną chorobą genetyczną – rdzeniowym zanikiem mięśni. Choroba przykuła go do wózka, a z powodu przykurczu i stopniowego zanikania mięśni ciało mężczyzny jest mocno wykrzywione. Wszystkie te objawy choroby sprawiają, że 28-latek nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, jednak udowadnia, że nawet z niepełnosprawnością można spełniać marzenia, trafić na prawdziwą miłość i podróżować.

Shane Burcaw i Hannah Aylward opowiedzieli o swojej pierwszej randce

Jego pozytywne myślenie i poczucie humoru przyciągnęły do niego Hannę Aylward, która dziś dumnie nazywa się jego żoną. Para poznała się w 2016 roku. Dziewczyna obejrzała film dokumentalny o mężczyźnie i postanowiła do niego napisać. Od tego czasu są nierozłączni, a swoje życie relacjonują na wspólnym kanale na YouTube.

Niestety, ich życie jest dalekie od ideału, a to za sprawą negatywnych komentarzy na temat ich związku. Internauci nie szczędzą negatywnych opinii na temat wyglądu 28-latka oraz rzucają oskarżeniami w stronę Hanny, która ma być z nim z litości albo dla korzyści majątkowych. Para przyznaje, że trudno im się czyta takie wiadomości, jednak nie zmierza rezygnować ani z uczucia, które ich łączy, ani z pokazywania swojego życia.

Niedawno zakochani pochwalili się zdjęciem z jednej z pierwszych randek i opowiedzieli swoją miłosną historię. "To było jedno z pierwszych zdjęć, które Shane i ja zrobiliśmy razem. To był maj 2016 roku, a my byliśmy na pierwszej randce. Zabrał mnie na stację paliw po jedzenie, a potem mieliśmy piknik w parku stanowym. Pomimo jego wątpliwego wyboru 'restauracji' spędziliśmy niesamowity czas" – wyjaśnili.