Shannen Doherty opowiedziała o raku w 4. stadium. Ludzie są poruszeni i jej dziękują

49-letnia Shannen prowadzi nierówny bój, którego stawką jest jej życie. Ma raka w 4. stadium, o którym dowiedziała się pod koniec 2019 r., kiedy wierzyła, że najgorsze ma już za sobą. Niestety, znów musiała zmierzyć się z okrutną diagnozą i co gorsza, przekazać ją najbliższym sobie ludziom. Zrobiła to przy kuchennym stole, mając wsparcie swojego onkologa.

Shannen Doherty – rak

Lekarz poinformował ją, że najlepiej będzie, jeśli podda się terapii hormonalnej, by powstrzymać rozprzestrzenianie się raka. Do tego aktorka dostaje silny lek, który stabilizuje sytuację w jej ciele. Tym razem Doherty nie czuje, jakby zaraz miała umrzeć, ale nie znaczy to, że wcale nie bierze takiej opcji pod uwagę. – Staram się doceniać każdą chwilę i pamiętać, że nic nie jest dane raz na zawsze. Małe rzeczy są dla mnie czymś niezwykłym – mówiła w wywiadzie dla "Elle".