Sharon Stone kończy 64 lata. Jak dziś wygląda legendarna aktorka?

Od modelki do zdeterminowanej aktorki

Jako nastolatka Sharon brała udział w lokalnych konkursach piękności i pomimo faktu, że na tym polu nie osiągnęła spektakularnych sukcesów, to otworzyły one jej drzwi do świata modelingu. Była twarzą m.in. sieci fast-food Burger King oraz marki Maybelline.