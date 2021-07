Sieć w aplikacji, która jest taka jak ty

Z okazji różnych wydarzeń operator obdarowuje swoich użytkowników atrakcyjnymi bonusami. Teraz, w związku z latem, wszyscy nowi jak i obecni klienci mogą aktywować promocyjny Zestaw Wakacyjny Flex. W jego skład wchodzą: dodatkowy pakiet 2 GB w roamingu w UE, dwa pakiety po 25 GB do wykorzystania w Polsce oraz Video Pass na 30 dni. Ta ostatnia usługa pozwala oglądać filmy i seriale z popularnych platform VOD (m.in. Netflix, HBO GO, Ipla, YouTube) bez limitu transferu danych. Wszystkie bonusy są ważne 30 dni od uruchomienia, a promocja obowiązuje do 31 sierpnia. By ją aktywować wystarczy wygenerować kod dostępny w Klubie Flex w aplikacji Orange Flex.