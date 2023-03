Kupujesz pieczywo w sklepie? Ten trik uchroni cię przed zatruciem

Nie macaj bułek, których nie kupujesz!

Choroby to niejedyne nieprzyjemności, z którymi możemy się spotkać, sięgając po bułki lub chleb bez jednorazowych rękawiczek. Szczególnie wyczulona to są ekspedientki, które na co dzień dbają o porządek, ale również o jakość oferowanych produktów. W sytuacji, gdy zostaniemy przyłapani na dotykaniu pieczywa bez zabezpieczenia, pracownicy sklepu często proszą o zapłacenie za wszystkie dostępne w pojemniku produkty. Podczas pandemii głośno było o wielu podobnych przypadkach dlatego, zanim kolejny raz sięgniemy po bułki bez rękawiczki, warto pomyśleć nie tylko o naszym zdrowiu, ale również zasobność portfela.