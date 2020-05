Siwiec pokazała niepomalowane paznokcie. Asia Jaskółka genialnie skomentowała słowa Mamy Ginekolog

Nowe zdjęcie Natalii Siwiec wywołało dyskusję, której chyba nie przewidziała. Wystarczyło, że celebrytka pokazała nieumalowane paznokcie u stóp. Nicole Sochacki-Wójcicka zwróciła na to uwagę i napisała, że Siwiec to heroska. "Odwaga to cecha, która zmienia świat na lepsze" – oceniła. I wywołało to konsternację wśród internautek, zastanawiających się, od kiedy niemalowanie paznokci jest odwagą.