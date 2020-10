Skandaliczne słowa w programie TVP1. Lektor: nie jestem ich autorem

- Co ciekawe surowe kary groziły też kobietom za wszczęcie kłótni na forum publicznym, czyli musiały się liczyć z tym, że będą musiały odbyć spacer wokół rynku z przywiązanym do szyi kamieniem - mówił lektor.

I dodaje: autorką tekstu, który nagrałem, była kobieta, jak i kobietą jest redaktorka sprawująca nadzór merytoryczny nad programem - mając to także na uwadze, w komentarzu do zrealizowanego przeze mnie zdalnie nagrania wskazałem na mizoginiczny wydźwięk tego fragmentu tekstu i zasugerowałem, by nie umieszczano go w programie.