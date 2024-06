Skończyła 35 lat. Nieliczni wiedzą, z kim jest związana

Sarsa gra na pianinie, gitarze i ukulele, a jej utwór "Naucz mnie" wydany w 2015 roku zdobył aż 64 mln wyświetleń na serwisie YouTube. Artystka od lat cieszy się dużą popularnością oraz sympatią fanów. Wystąpiła w kilku programach telewizyjnych w tym m.in. "Must Be the Music. Tylko muzyka", "X Factor" czy "The Voice of Poland".