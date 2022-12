Skóra nie będzie pękać na mrozie. Maść za 5 zł ocali twoje dłonie

Co robić, gdy pęka skóra na dłoniach?

Gdy masz problem z pękającą skórą dłoni, koniecznie musisz udać się do apteki po maść z witaminą A. Kosztuje mniej niż 5 zł, a świetnie łagodzi stany zapalne skóry, nawilżając ją oraz natłuszczając. To tylko część korzyści, jakie niesie pielęgnacja z użyciem tego kosmetyku. Ten produkt wspomaga regenerację naskórka i chroni go przed nieprzyjemnymi warunkami atmosferycznymi.