Skusiły ich wysokie pensje. Znad Bałtyku wracali z pustymi kieszeniami

"Brak turystów, bo pada deszcz? Wina pracowników"

Z koszmarnymi pracodawcami nad morzem miała do czynienia również Kinga. Pracowała w kawiarniach w Jarosławcu i Pobierowie. Pracę zaczynała często z samego rana. W lokalu zostawała do "ostatniego klienta", co nierzadko wydłużało się do późnego wieczora. - To dawało nawet 16 godzin pracy. W dodatku nie miałam żadnych dni wolnych. Jeśli sezon trwał trzy miesiące, to przez ten cały czas pracowałam codziennie - tłumaczy.