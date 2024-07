Słowa prof. Bralczyk oburzyły internautów. Językoznawca odpowiedział

W programie TVP "100 pytań do..." prof. Jerzy Bralczyk wypowiedział się na temat "osób ludzkich" i "osób nieludzkich". Językoznawca zaznaczył, że pewne określenia nie powinny być przypisywane zwierzętom, ponieważ nie mają one cech ludzkich. Chociaż polonista stwierdził, że bardzo lubi zwierzaki, przyznał też, że "pies nie umiera, a zdycha".

Z kolei dziennikarka Agnieszka Gozdyra na platformie X przyznała, że ma "gigantyczne pretensje" do profesora, ze względu na "zasłanianie się swoim wiekiem".

Prof. Bralczyk zapytany przez "Wprost" na temat zamieszania wokół jego wypowiedzi, przyznał, że ma powody do radości, ponieważ społeczeństwo zainteresowało się kwestiami językowymi.

Dodał również, że argument o ewolucji języka jest słuszny, jednak ma on swoje granice.

