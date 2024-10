Śluby symboliczne. "Wszystkie chwyty są dozwolone"

- W praktyce najczęściej wygląda to tak, że para legalizuje związek w urzędzie stanu cywilnego, a w innym terminie organizuje bardzo piękną ceremonię symboliczną we wskazanym przez siebie miejscu - tłumaczy mistrzyni ceremonii.

- Symboliczne odnowienie przysięgi małżeńskiej po 40 czy 50 latach to niezwykle magiczny moment, który osobiście kocham. Celebrują je pary, które poznały się np. za pośrednictwem Telegazety czy anonsu w gazecie. Młodym często muszę tłumaczyć, że to odpowiednik dzisiejszego Tindera. Ostatnio miałam pana z Zabrza, który w ten sposób zakochał się w Olsztyniance i 25 lat temu poślubił ją w Bułgarii. Pojechaliśmy więc do Złotych Piasków, by na plaży, w otoczeniu bliskich osób, odnowić przysięgę.