Cała Polska przyglądała się relacji Marty Mirskiej i Mieczysława Fogga. Plotki mówiły, że tych dwoje - delikatnie mówiąc - za sobą nie przepadali. W 1957 roku Mirska otrzymała propozycję od Władysława Szpilmana, by zaśpiewać utwór "Pierwszy siwy włos".

Swoją wersję nagrał też... Mieczysław Fogg i odniósł sukces, co zabolało Mirską. Artystka oskarżyła kolegę publicznie o... kradzież utworu. Podczas spotkania wokalistka miała ukłuć Fogga widelczykiem.

