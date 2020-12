"Sobowtórka" Angeliny Jolie. Młodej Irance postawiono zaskakujące zarzuty

"10 lat więzienia dla irańskiej Instagramerki, która użyła makijażu i Photoshopa, by stać się zombie Angeliną Jolie. Sahar Tabar ma tylko 19 lat. Jej żart posłał ją do więzienia. Jej matka płacze każdego dnia, by przywrócić jej niewinnej córce wolność. Droga Angelino Jolie! Potrzebujemy twojego głosu tutaj. Pomóż nam" - napisała na Twitterze opozycjonistka.