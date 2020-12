Złamał rękę 19-latce w trakcie Strajku Kobiet. Dalej jest policjantem

19-letnia Aleksandra złożyła do prokuratury zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień policjanta , w wyniku których doszło do uszkodzenia ciała. Sprawa jest w toku, zaś Komenda Stołeczna Policji prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w związku z interwencją funkcjonariusza.

"Czeka ją operacja. Uczestniczyła w pikiecie solidarnościowej"

Do zdarzenia doszło 9 grudnia, podczas "Spaceru dla Przyszłości", organizowanego między innymi przez Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Greenpeace Polska. To w trakcie tego marszu, pod komendą policji na ulicy Wilczej doszło do sytuacji, w której 19-latka doznała uszczerbku na zdrowiu. Aleksandra napisała, że doświadczyła przemocy ze strony policjanta.

- Dokładnie o godz. 22, policja rzuciła się na zebrany tłum – pisała 19-latka. - Ja najpierw trafiłam do kotła, w którym policja zamknęła kilka osób. Potem zostałam przyduszona poprzez ciągnięcie mnie przez funkcjonariusza za szalik, następnie zaprowadzona siłą do radiowozu.

To właśnie wtedy doszło do nadużycia skutkującego złamaniem.

- Po drodze wykręcona została mi zupełnie niepotrzebnie lewa ręka – i tak byłam eskortowana przez kilku z nich, nie stawiałam oporu. policjant, który to zrobił, zrobił to z taką siłą, że złamał mi rękę, (...), jest to złamanie spiralne z odłamem pośrednim trzonu kości ramiennej lewej – kwalifikujące się do leczenia operacyjnego – pisała 19-letnia Aleksandra.