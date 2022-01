Sok z selera, dieta IF, złote mleko. Oto sposoby gwiazd na zachowanie formy

Dieta IF (ang. Intermittent Fasting) zyskała ogromną popularność dzięki gwiazdom. Wierną fanką postu przerywanego jest Jennifer Aniston, która wyznaje, że nie wyobraża sobie inaczej układać dziennego jadłospisu, bo dzięki IF może praktycznie jeść to, na co ma ochotę. Zasady postu są bardzo proste - posiłki muszą zostać przez nas spożyte w określonym przedziale godzinowym. Przez następne godziny pościmy - możemy jedynie pić wodę lub ziołowe herbaty. W ten sposób ma się unormować nasz metabolizm, co sprzyja utracie zbędnych kilogramów. Aniston stosuje wersję 16:8 - przez 16 godzin pości, przez kolejne 8 może zjadać kolejne posiłki. Choć możemy właściwie zjadać wszystko, ograniczamy niezdrową, przetworzoną żywność oraz fast-foody. Dzięki temu układ trawienny ma pracować na najwyższych obrotach.