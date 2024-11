Wzięła "rozwód łóżkowy" z mężem. Nie może się nachwalić

Casey i Andy Tayler to małżeństwo, które podzieliło się na swoim profilu na TikToku sekretem z życia prywatnego. Ze względu na wygodę, para zdecydowała się nie na duże łóżko małżeńskie, a na łóżko piętrowe, dzięki któremu każde z nich ma swoje miejsce.

Jak możemy usłyszeć w jednym z filmików na TikToku, Casey śpi na górze, natomiast Andy - na dole. Po pocałunku na dobranoc, Casey wchodzi schodkami do góry i śpi razem z kotem. Rano natomiast, kiedy oboje się obudzą, schodzi do swojego męża.

Są parą, ale mają osobne sypialnie. "To nie dla wszystkich"

Pytana przez internautów o to, czy nie tęskni za mężem w nocy, odpowiedziała, że posiadanie oddzielnych łóżek jest "dobre dla ich zdrowia psychicznego" i "pomaga im się wyspać". Jej zdaniem, zejście z łóżka do męża po drabince jest "najlepszym sposobem na rozpoczęcie dnia".

Co na to internauci? Filmik małżonków zdobył już na TikToku ponad cztery miliony wyświetleń. W komentarzach możemy przeczytać, że wiele par posiada zarówno oddzielne łóżka, jak i sypialnie.

"Dlaczego mam własne łóżko od dzieciństwa do dorosłości, a kiedy mam chłopaka dostaję pół łóżka? To oszustwo", "Oddzielne sypialnie uratowały nasze małżeństwo, moje zdrowie psychiczne i jego życie", "Mamy z mężem oddzielne sypialnie, nasze małżeństwo jest idealne" - piszą.

Badanie American Academy of Sleep Medicine z 2023 roku wykazało, że ponad jedna trzecia Amerykanów praktykuje "nocny rozwód" we własnym domu, decydując się nawet na spanie w osobnych pokojach. Wszystko w trosce o zdrowy sen.

