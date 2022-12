Sposoby na szybką regenerację suchych i popękanych dłoni. Te triki przydadzą się zwłaszcza zimą

Niskie temperatury, wiatr i kontakt z padającym śniegiem osłabiają barierę ochronną naskórka. To prowadzi do wysuszenia i odmrożenia dłoni, a w konsekwencji do popękania delikatnej skóry. Domowe maseczki to dobry i sprawdzony sposób na jej uratowanie. Korzystając z naturalnych składników, samodzielnie stworzyć możesz kosmetyki, które działają lepiej niż niejeden produkt z drogerii.