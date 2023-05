Spraw dziecku radość i podaruj mu wymarzony zestaw klocków LEGO. Pomoże ci w tym Allegro

Na początek kilka ciekawostek. Wiecie, na ile sposobów można ułożyć sześć "2×2" klocków LEGO? Na 915 milionów! A wiecie, że budując kolumnę z 40 mld elementów, dosięgnie się aż do księżyca? Formy używane do produkcji klocków LEGO są dokładne do 0,004 mm, czyli mniej, niż wynosi grubość pojedynczego włosa. Wszystko po to, aby można było je łatwo ze sobą łączyć.