Sprawdź, którą kartą jesteś. Mało kto zna ten horoskop

Wokół społeczności romskiej przez lata narosło wiele stereotypów. Wiele z nich powstało ze względu na ich odmienny, nomadyczny styl życia i wyjątkowo zamknięte dla osób z zewnątrz struktury. Jednak wyjątkowo charakterystycznym skojarzeniem związanym z tą grupą jest ich legendarny talent do wróżbiarstwa, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Do dziś w wielu miastach, szczególnie wieczorami, do stolików podchodzą kobiety z romskiej społeczności, oferując swoje usługi w tym zakresie.