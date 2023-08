Sprawdzasz prognozę pogody na telefonie? Zapewne popełniasz ten błąd

Sprawdzasz prognozę pogody na najbliższe dni. W oczy rzuca ci się informacja, że w sobotę będzie padać. Przy niej podane jest jednak 50 proc. Co to dokładnie oznacza? Odpowiedź na to pytanie pozostaje zagadką dla wielu osób. Odpowiedź nie jest bowiem taka oczywista, jak się wydaje. Postarali się to wyjaśnić amerykańscy meteorolodzy.