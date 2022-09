Spryskaj obficie, a rybiki same się ewakuują. Uciekną co do jednego

Działania prewencyjne

Skoro rybiki uwielbiają ciepło i wilgoć, najlepiej sprawić, by warunki w naszej łazience przestały być dla nich optymalne. Zaleca się więc regularne wietrzenie pomieszczenia, zwłaszcza po długiej i gorącej kąpieli. Jeśli mamy taką możliwość, warto zmniejszyć temperaturę w mieszkaniu (najlepiej do ok. 15 stopni C). Dobrze też załatać wszelkie szczeliny, w których insekty mogłyby się schować.