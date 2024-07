Spryskaj ogórki. Krzaczki będą się uginać

Przygotowanie gleby jest kluczowym etapem w uprawie ogórków. Odpowiednie przygotowanie gruntu zapewni roślinom optymalne warunki do wzrostu i owocowania. Ogórki najlepiej rosną na glebach lekkich, przepuszczalnych, bogatych w próchnicę i o odczynie lekko kwaśnym (pH 6-6,8). Aby uzyskać taki odczyn, można dodać do gleby torf lub kompost.

Równie ważne jest stosowanie nawozów mineralnych, które zawierają niezbędne makro- i mikroelementy. Najważniejsze składniki to azot, fosfor i potas. Azot odpowiada za bujny wzrost liści, fosfor wspomaga rozwój korzeni, a potas wpływa na jakość owoców. Stosując nawozy mineralne, warto pamiętać o umiarze, gdyż nadmiar tych substancji może prowadzić do zasolenia gleby i spadku plonów.

Co zrobić, gdy ogórki zaatakują szkodniki lub grzyby, np. popularny mączniak? Wówczas najlepiej zastosować ekologiczny, ale skuteczny oprysk. By go przygotować potrzebujemy 100 g drożdży piekarskich na 10 ciepłej litrów wody. Oprysk można zastosować również na zdrowe ogórki, by plony były lepsze i bardziej obfite.