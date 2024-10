Stanęła przed kamerami. Nosi najmodniejszy kolor sezonu

My z kolei zwracamy uwagę na stylizacje, w których pokazuje się na wizji. Widać, że modelka przywiązuje dużą wagę do aktualnych trendów . Tym razem postawiła na najbardziej pożądany kolor jesieni.

Fashionistki zgodnie okrzyknęły ten kolor najmodniejszym na sezon jesienny 2024 . Edyta Zając dobrze o tym wie. Mowa oczywiście o głębokim, a wręcz magnetycznym odcieniu czerwieni, czyli burgundzie . Najlepiej komponuje się z jasną szarością, bielą i cappuccino czy kolorem gorzkiej czekolady. Modelka i prezenterka śniadaniówki zdecydowała się jednak na total look, wybierając garnitur.

Garnitur to "power dressing" w najlepszym wydaniu, który na stałe wszedł do kobiecej garderoby i rywalizuje o uwagę na równi z sukienkami. Jest gwarantem profesjonalnego, a zarazem maksymalnie szykownego wyglądu.

Edyta Zając do "Dzień Dobry TVN" wybrała model w odcieniu burgundowym z lekko taliowaną marynarką. I choć oversize rządzi już od kilku lat, to nie znaczy, że bardziej dopasowane kroje nie wrócą do łask.