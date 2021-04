Stracił ukochaną zbyt wcześnie. Piotr Szczepanik nigdy się z tym nie pogodził

Żałoba przez całe życie

Żona wokalisty na początku lat 70. XX wieku zachorowała na białaczkę, co było wtedy wyrokiem. Szczepanik nie poddał się i robił wszystko, aby uchronić ukochaną żonę przed najgorszym. Jak przyznawał w jednym z wywiadów, razem z Krystyną wyjechali z Lublina do Konstancina, gdzie zamieszkali w wynajmowanej willi. Niestety mimo usilnych prób ratowania żony, kobieta zmarła w wieku 28 lat.

W trakcie dłuższego tournée po USA, poznał kobietę, która w pewien sposób przypominała jego zmarłą żonę. Ożenił się z nią i doczekali się syna. Jednak Szczepaniak rzadko opowiadał o swoim drugim małżeństwie oraz o synu. Nigdy też nie sprowadził nowej rodziny do kraju. "W drugim małżeństwie byłem samotny. Ale samotność może być radosna" - powiedział kilka lat przed śmiercią.

Wokalista w jednym z wywiadów przyznał, że zawsze był introwertykiem i nie potrafił nigdy udawać wesołka. W ostatnich latach życia mieszkał w drewnianym domu w Sępochowie nad Świdrem. "Żyję w chałupie stojącej w krzakach na skraju lasu. Nikt mnie tu nie wypędzał. Tak sobie życie wymyśliłem, a życie w zgodzie ze sobą to najlepsze, co człowiek może sobie zafundować" - powiedział po przeprowadzce.

