Stresslaxing nie przynosi nic dobrego. Jak z nim walczyć?

Bardzo ważne okazuje się zarządzanie czasem, a w tym pilnowanie godziny, kiedy powinniśmy zakończyć pracę. Ważne jest również to, aby przerwy wykorzystywać na sprawy inne niż służbowe. Drugim pomocnym sposobem ma być dbanie o rutynę, co ma zmniejszyć niepewność oraz odczuwalny stres. Trzecim składnikiem jest zdanie sobie sprawę, jakie mamy potrzeby - lepsza w relaksacji będzie joga, medytacja, a może spacer? Zróbmy coś, na czym lubimy i co nie wymaga koncentracji. Następnym ważnym punktem jest zamienne aktywizowanie obydwu półkuli mózgowych, co osiągniemy np. poprzez przeplatanie pracy oraz aktywności fizycznych.