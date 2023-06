Striptizer jest już passé. Zaskakująca moda na wieczorach panieńskich

Niektórym kobietom trudno się w tej sytuacji rozluźnić, bo nadmiernie analizują sytuację. - Boją się, że jak będą piszczeć i się dobrze bawić, doświadczą slut-shamingu ze strony koleżanek. Pytają: czy nie będą mnie negatywnie oceniać, bo przecież mąż czeka na mnie w domu z dzieckiem? Inne zastanawiają się, dlaczego ten chłopak to robi, czy jest on uprzedmiatawiany, jakbym się czuła z tym, gdyby to była kobieta. Nie każdy umie spojrzeć na to w kategoriach czystej rozrywki, luzu - mówi dr Agata Loewe-Kurilla.