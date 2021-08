Strój na Pierwszą Komunię Świętą – propozycje stylizacji dla rodziców i gości

Dress code to zbiór powszechnie respektowanych zasad dotyczących ubioru na określone, formalne okazje. Jak z pewnością się domyślasz – obowiązuje on również podczas Pierwszej Komunii Świętej. O czym w takim razie należy pamiętać w trakcie kompletowania stroju na taką uroczystość? Przede wszystkim o rezygnacji z wyzywających, odsłaniających zbyt wiele ciała ubrań. W kościele należy mieć zakryte ramiona i kolana. Oczywiście, dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.