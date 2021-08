Stuhrowie pomogli Czeczence z dziećmi. Katarzyna wspomina tamten czas

– Jestem niezwykle impulsywna i szybka w działaniu. Jest problem – trzeba go rozwiązać. Nasi znajomi nie mają gdzie mieszkać, a my mamy miejsce, którym możemy się podzielić. Nie było tu żadnych wątpliwości czy rozważań. Zapytałam tylko męża, co on na mój pomysł, a on odpowiedział dokładnie to samo, co ja pomyślałam. Ta sekunda czekania, czy powie, że chyba zwariowałam, czy odpowie, jak odpowiedział, to była jedna z dłuższych chwil mojego życia – wspominała Błażejewska-Stuhr.