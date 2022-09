Styl Old Money to największy hit sezonu. Czym się charakteryzuje?

Chodzi o dobrą jakość

Zasady Old Money wyjaśniła na TikToku Róża Augustyniak, stylistka i autorka książki o modzie. - Jest to styl elit, bogaczy i dziedziców. Charakteryzują go przede wszystkim wysokiej jakości materiały i bazowe ponadczasowe elementy - powiedziała tiktokerka. To drogie ubrania i dodatki, ale ważne, by nie miały dużych, widocznych logotypów.