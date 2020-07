WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 5 poradnik kupującegoskarpetkiskarpetyniewidoczne skarpetkizakupowe inspiracje Magdalena Tatar 2 godziny temu Sucho, świeżo i pachnąco. Skarpetki idealne do zakrytych butów na lato Tenisówki, baleriny, espadryle, sneakersy i wsuwane modele sportowe – po te buty sięgasz, kiedy potrzebujesz letniego obuwia na płaskiej podeszwie. Nosimy je też latem, bo są modne, okrywają stopy przed kurzem i wygodne, a poza tym... nie każdy lubi sandały. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Stopki z odpowiednich materiałów do letnich półbutów zapewnią większy komfort (Adobe Stock) Do półbutów na cały dzień Miękki, delikatny, cienki i dobrze wentylujący materiał jest najważniejszy, jeśli szukasz skarpetek na lato. Nie ulegaj trendom i kolorowym, fantazyjnym modelom ze znikomą domieszką naturalnych lub odpowiednich na lato włókien. Stopy w zakrytym obuwiu wymagają odpowiedniej pielęgnacji i nie chodzi tu tylko o regularne mycie, ale też staranne osuszanie i unikanie mydła, które wysusza wierzchnie warstwy skóry, co tylko wzmaga dyskomfort i potliwość. Z czego powinny być wykonane skarpetki na lato? Popularne produkty z bawełny, zarówno z dzianiny frotté o dobrych właściwościach absorpcyjnych, jak i cienkie z delikatnej przędzy to podstawa, ale nie jedyna opcja. Wiele produktów łączy w składzie włókna syntetyczne z naturalnymi, ale w takich proporcjach, aby sprostać nawet długim godzinom w butach np. za kierownicą. Powstały też specjalne rodzaje materiałów (np. mikrowłókno polipropylenowe) stworzonych z myślą o cienkich, przewiewnych skarpetkach nie tylko z bawełny. Za produkty dobre na lato uchodzą skarpetki z wiskozy bambusowej, bardzo delikatne i gładkie, a także szybkoschnące, a także produkty z jonami srebra. Skarpetki z jonami srebra działają dezodorująco dzięki właściwościom antybakteryjnym – przy zakupie warto zwrócić uwagę na to, czy ten składnik został umieszczony w wierzchniej warstwie włókien, czy w ich trzonie. Dzięki temu zyskamy pewność, że właściwości produktu nie zmienią się po pierwszych kilku praniach. Co włożyć do czółenek i balerinek? Do balerinek lub czółenek nosimy najczęściej rajstopy albo pozostawiamy stopy i nogi gołe. Skórzane półbuty wystarczająco dobrze odprowadzają wilgoć, aby móc zrezygnować z dodatkowej osłony nóg. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy nasze preferencje bądź nadpotliwość skłaniają nas do włożenia sprytnie ukrytych w obuwiu wyciętych skarpetek do balerin albo jeszcze lepiej – wkładek pochłaniających zapach o właściwościach antybakteryjnych. Zarówno eleganckie, jak i sportowe skarpetki dezodorujące albo antybakteryjne znajdziecie też w wersji męskiej. Dla osób z nadpotliwością stóp Jeśli nosisz np. sneakersy z tworzywa sztucznego, warto pomyśleć o odpowiednich skarpetkach i wybierać te model obuwia, które zapewniają odpowiednią wentylację. W przeciwnym wypadku trzeba będzie się pogodzić ze stałym uczuciem wilgotnych stóp i sporym dyskomfortem, a w dalszej perspektywie nawet odparzeniami, większą częstotliwością powstawania otarć, a nawet grzybicą stóp. Warto pamiętać, że wilgotne środowisko jest przyjazne namnażaniu się bakterii, a to właśnie one wywołują nieprzyjemne dolegliwości stóp. Grzyby z kolei (mamy z nimi kontakt np. na basenie czy w hotelowych łazienkach) mogą nas wpędzić w spory, uciążliwy i trudny do usunięcia problem, który dodatkowo oszpeci stopy. Wystarczy pojedynczy kontakt i sprzyjające środowisko w pozbawionych wentylacji butach i bez odpowiedniej pielęgnacji stóp i nieprzyjemny problem gotowy. Dlatego też należy unikać skarpet (także butów) ze sztucznych, utrudniających odprowadzanie wilgoci materiałów. Dla fanów sportu Do biegania, na siłownię, albo długą wycieczkę przydadzą się solidne buty, ale znaczenia skarpetek tu też nie należy lekceważyć – te powinny po pierwsze zapewniać odpowiednią termoregulację, po drugie nie powodować otarć, a po trzecie – prawdopodobnie najważniejsze – skutecznie odprowadzać wilgoć i szybko schnąć. Cieńsze nie zawsze będą lepsze, o czym warto pamiętać, jeśli np. wybieramy się na szlak w górskim obuwiu. Dobrze sprawdzają się np. skarpetki merynosowe, które, choć z wełny, świetnie sprawdzają się nawet latem, mają świetne właściwości termoregulacyjne, a wyschną w trakcie krótkiego postoju. Praktyczne modele dwuwarstwowe redukują ilość powstających uszkodzeń naskórka, bo warstwy trą o siebie nawzajem, a nie o skórę. W tej kategorii na uwagę zasługują konkretne produkty do różnych dyscyplin sportu, czego przykładem mogą być produkty łączące właściwości przeciwgrzybicze i redukujące otarcia czy antypoślizgowe.