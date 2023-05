Sukienka jest już przeżytkiem? Teraz to się nosi na weselach

Pytanie brzmi: co włożyć pod marynarkę? "Pewniakiem" będzie biały, satynowy top. Choć gwiazdy do garniturów noszą T-shirty, to z pewnością nie będą one dobrym rozwiązaniem na wesele. Jeśli chodzi o buty, sandałki na szpilkach zawsze będą dobrą opcją. Jeszcze tylko kopertówka w dłoń, ulubiona biżuteria i gotowe.