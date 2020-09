Sukienka midi na jesień. Katarzyna Cichopek postawiła na kopertowy model w drobny print

Katarzyna Cichopek do dziś uchodzi za serialową "miłą Kingę". Jak przyznała w rozmowie z WP Kobieta, odpowiada jej taki wizerunek, bo w rzeczywistości sama jest po prostu miłą osobą. Uśmiechniętą, serdeczną, przyjaźnie nastawioną do świata. Widać to również w postach, które zamieszcza w mediach społecznościowych. Nie mówi o polityce czy bieżących sprawach, za to reklamuje ulubione produkty i pozuje w kolejnych stylizacjach.