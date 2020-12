WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Sukienka w kwiaty na zimę i wiosnę? Te modele możesz nosić cały rok! Sukienki w kwiaty to nieodłączna część wiosenno-letnich trendów. Od kilku sezonów regularnie pojawiają się jednak również w kolekcjach jesień-zima! Jakie modele wybrać, by móc nosić je cały rok? Sprawdź najpiękniejsze sukienki w kwiaty na każdą porę roku! Share Kwiecista sukianka zawsze się przyda niezależnie od pory roku. Źródło: Materiały prasowe Materiał Partnera: Allani.pl Sukienka w kwiaty – jaka sprawdzi się wiosną, latem, jesienią i zimą? Drobna łączka, ponadczasowe róże, polne maki i chabry czy graficzne, florystyczne motywy – projektanci pokochali kwiaty na sukienkach we wszystkich możliwych wersjach. My również, dlatego chcemy nosić je bez względu na porę roku! Na szczęście kolekcje Gucci, Erdem czy topowych sieciówek są najlepszym dowodem na to, że sukienka w kwiaty nie musi być zarezerwowana na wiosnę. Na wybiegach łączy się w pary z wełnianymi płaszczami, kożuchami typu biker, a nawet puchówkami. A w codziennych stylizacjach doskonale wygląda w towarzystwie cięższych botków, długich kozaków czy ponadczasowych szpilek. Aby jednak móc nosić ją cały rok, musimy wybrać odpowiedni, uniwersalny model. Na co zwrócić szczególną uwagę? Kolorystyka – jesienią i zimą nie sprawdzą się białe, pastelowe sukienki w kwiaty, nie pasujące do kryjących, czarnych rajstop. Dlatego lepiej postawić na ciemniejsze barwy z czernią, bordo, butelkową zielenią, fioletem czy brązem na czele. Takie modele świetnie sprawdzą się w stylizacjach zarówno z rajstopami, jak i bez. Krój – odkryte ramiona, ultra krótka długość, hiszpańskie dekolty, cienkie ramiączka zamiast rękawów – to fasony zarezerwowane na sezon wiosna-lato. Jeśli chcemy, by sukienka w kwiaty była bardziej uniwersalna, postawmy na midi, z rękawkiem o dość prostym kroju. Grubość materiału – całoroczna sukienka w kwiaty nie może być ani zbyt cienka, ani zbyt gruba. Szukajmy modeli z wiskozy, bawełny czy satyny, najlepiej z podszewką! A jakie kwieciste sukienki będą na pewno celnym wyborem? Wybraliśmy kilka najmodniejszych modeli wśród sukienek w kwiaty na Allani.pl! Sprawdź, z czym je nosić. Sukienka w kwiaty na czarnym tle – wielosezonowy model Sukienki w kwiatowe wzory na czarnym tle pasują nie tylko na każdą porę roku, ale też do każdego typu urody i na każdą okazję. Modele tego typu w chłodne dni możemy łączyć z gładkimi, czarnymi rajstopami, ciężkimi, rockowymi botkami i krótkim kożuchem typu biker. Jesienią doskonale wkomponują się w zestawy z klasycznym trenczem i trampkami. A wiosną odnajdą się w lekkich stylizacjach z balerinami i jeansową kurtką. Aby ożywić kreację, warto dobrać do niej dodatki w kolorach, które przewijają się we wzorze, np. kremowa torebka do czarnej sukienki w beżowo-bordowo-zielone kwiaty! Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Sukienka w czarne kwiaty – minimalistyczna opcja na każdą pogodę Zarówno do czarnych, jak i cielistych rajstop założymy też prostą sukienkę w czarne kwiaty. Beżowa, czerwona, a nawet pastelowa będzie oryginalną podstawą stylizacji na każdą porę roku. Wystarczy dodać do niej czarne szpilki, torebkę i pasek w talii, by zyskać elegancki look. Z kolei zimą postawmy na czarny płaszcz, rajstopy i kozaki na obcasie. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Sukienka w kwiaty midi – do kozaków, botków i sandałów A co, jeśli marzy Ci się model w jaśniejszych barwach? Mini w drobną łączkę zdecydowanie nie będzie pasować do zimowych stylizacji, ale jasna sukienka w kwiaty do połowy łydki to strzał w dziesiątkę! Taki model możemy łączyć z botkami w kolorze, który pojawia się na princie, wełnianym płaszczem w beżach czy karmelowych brązach, z ponadczasowym trenczem, czarnymi trampkami czy kolorowymi szpilkami. Pomysłów na tego typu sukienkę w kwiaty jest naprawdę sporo. Na pewno znajdziesz własny! Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Długa sukienka w kwiaty – stylowa maxi na każdą porę roku Do botków, sandałów i trampek idealnie pasuje też długa sukienka w kwiaty. Maxi w kwiatowe wzory pojawiają się na wybiegach przez cały rok, a w połączeniu z zamszowymi saszkami i ciepłym kożuchem tworzą modny look w stylu boho. Długie sukienki w kwiaty możemy też zestawiać z eleganckimi dodatkami. Wiosną przydadzą się szpilki i kopertówka – zestaw na wyjątkową okazję. Z kolei zimą wykorzystajmy kozaki na obcasie i sztuczne futerko! Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Materiał Partnera: Allani.pl