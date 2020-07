Summer Bliss to również perły i muszle. Typowo wakacyjne skojarzenia i motywy w biżuterii marki to propozycja dla kobiet, które przykładają dużą wagę do detali. Nie zabrakło też akcentu w kolorze turkusu i kamienia księżycowego, który mieni się i opalizuje.

Kochamy kreować, łączyć i tworzyć, dlatego w naszej letniej propozycji Wishbone nie zabrakło również powrotu do przeszłości – bestsellerowego pierścionka z kuleczkami i ulubionego przez nasze Klientki naszyjnika Double Circle. Takie sentymentalne sięgnięcie do przeszłości jest dla nas dowodem na to, że biżuteria, którą tworzymy jest ponadczasowa i pasuje do naszych nowych kolekcji nawet po latach.