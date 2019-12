WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 agata dudaAndrzej Duda oprac. Katarzyna Dobrzyńska 4 godziny temu Świąteczne życzenia od pary prezydenckiej. "Pamiętajmy o potrzebujących" Zgodnie z tradycją para prezydencka złożyła wszystkim obywatelom świąteczne życzenia. Podczas wystąpienia Andrzej Duda mówił o potrzebujących, a Agata Kornhauser-Duda o samotności. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Para prezydencka złożyła świąteczne życzenia (ONS.pl) W poranek wigilijny w mediach społecznościowych został opublikowany filmik ze świątecznymi życzeniami od pary prezydenckiej. Andrzej i Agata Dudowie wspólnie chcieli życzyć wszystkim spokoju, miłości oraz wspaniałych chwil. Nie zapomnieli również wspomnieć o naszych rodakach za granicą. Świąteczne życzenia od pary prezydenckiej – Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy nasze najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym rodakom w kraju i za granicą. Życzymy państwu zdrowia, spokoju i radości oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodziny i bliskich. Niech wigilijny stół jednoczy nas i łączy, a wspólne śpiewanie kolęd przypomina nam o naszych pięknych polskich tradycjach. Niech w tym szczególnym czasie nikt nie będzie samotny i smutny. Bo przecież święta to czas uśmiechu i bycia razem. Pamiętajmy w te święta o potrzebujących. Okażmy serdeczność i dobroć wszystkim, którzy być może na co dzień jej nie doświadczają. Niech okres Bożego Narodzenia będzie dla państwa czasem naprawdę niezwykłym. Wszystkim państwu raz jeszcze życzymy radosnego i pogodnego świętowania. Wesołych świąt! – mówili na przemian. Świąteczna stylizacje pary prezydenckiej Trzeba przyznać, że w tym wystąpieniu to pierwsza dama skradła całą uwagę. Agata Duda postawiła na białą, elegancką sukienkę o klasycznym kroju. Kreacja była zdecydowanie trafnie dobrana do okazji. Błysku dodały delikatne kolczyki. Pierwsza dama wyglądała szykownie i z klasą. Elegancji nie możemy również odmówić Andrzejowi Dudzie, który jak zawsze wystąpił w garniturze. Ciemny kolor garnituru przełamał białą koszulą oraz dobrze dopasowanym krawatem. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Jak pomalować brwi? Oto najprostszy sposób 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne