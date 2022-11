Światowe media komentują kontrowersyjne słowa Jarosława Kaczyńskiego. "Budzi śmiech"

Zagraniczne media cytują wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego

Na liczne publikacje w zagranicznych mediach wpływ miała depesza agencyjna przygotowana przez Associated Press. Amerykańscy dziennikarze nadali jej wymowny tytuł: "Polski lider wini za niski przyrost naturalny kobiety nadużywające alkoholu" (ang. Polish leader blames low birthrate on women using alcohol). Do tekstu dodano zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego całującego w policzek Beatę Szydło tuż po zwycięskim głosowaniu nad dymisją rządu.